- Guvernul Orban ia in calcul revenirea la masura adoptata in 2009 de Guvernul Boc, prin care s-a interzis cumulul pensiei cu salariul la stat. Un proiect de lege in acest sens ar exista la Ministerul Muncii, au declarat surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.Intrebat despre acest proiect…

- „A fost adoptat proiectul de hotarare de Guvern privind rechemarea consulului general al Romaniei de la New York, in persoana lui Catalin Dancu", a declarat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de Guvern de joi. Catalin Dancu, cunoscut drept avocatul de divortat…

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa majoreze salariul minim pe economie cu 7,2 la suta in 2020. Acest lucru inseamna o majorare de 2.080 de lei brut la 2.230 lei. In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor in Consiliul National Tripartit, Executivul a avansat trei scenarii pe care le ia…

- Ministerul Agriculturii precizeaza ca "plata catre beneficiari va fi efectuata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si DAJ-uri in perioada imediat urmatoare". Din suma totala, 95,85 milioane lei sunt pentru plata masurilor delegate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat joi ca le va aloca fermierilor suma de 143,34 milioane lei, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO - Motorola a lansat primul smartphone cu display flexibil Ministerul Agriculturii precizeaza ca ”plata catre beneficiari va…

- "Pana in prezent cred ca sunt aproximativ 90 de eliberari din functii a unor persoane care ocupau functii de demnitate publica in cadrul Guvernului Romaniei. Sunt functii numite politic si in urma demiterii Guvernului Dancila este un gest absolut normal de eliberare a lor din functie pentru ca nu…

- "Asa cum am promis inca dinainte de investirea Guvernului Ludovic Orban, a fost rezolvata situatia minerilor blocati in subteran la Paroseni si Uricani. Astazi a fost adoptata OUG pentru acordarea veniturilor de completare pentru cei care urmeaza sa fie disponibilizati, OUG initiata de Ministerul…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in prima sedinta de Executiv. Noul Guvern are pe agenda Ordonanta de Urgenta privind restructurarea, prin care sa se oficializeze comasarea ministerelor. Initial, sedinta fusese anuntata, pe surse, pentru ziua de marti, insa s-a amanat cu o zi, pentru finalizarea…