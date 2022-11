Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a anuntat semnarea conventiilor de creditare si implementarea programelor guvernamentale „Student Invest” și „Family Start”.

- ”Discutam de condiții avantajoase astfel incat studenții sa poata sa iși inlesneasca cheltuielile pentru studii. Pentru Guvern, studenții de pe bancile facultaților reprezinta generația viitoare careia sa ii asiguram cadrul necesar pentru educație și a performa la același nivel precum colegii din alte…

- La Palatul Victoria, au fost semnate miercuri contractele cu bancile comerciale pentru acordarea creditelor cu garanția statului pentru studenți și familii tinere, din pachetul ”Sprijin pentru Romania”.

- La Palatul Victoria, au fost semnate miercuri contractele cu bancile comerciale pentru acordarea creditelor cu garanția statului pentru studenți și familii tinere, din pachetul ”Sprijin pentru Romania”.

- Normele de aplicare pentru programele Student Invest si Family Start prin care tinerii pot accesa credite garantate de stat și cu dobanda subvenționata, derulate de Ministerul Familiei, au fost publicate in Monitorul Oficial. Cei interesați vor putea cere credite bancilor.

- Ministrul Familiei a anunțat, in ziua inceperii anului universitar, ca a fost publicat in Monitorul Oficial regulamentul celor doua programe de creditare cu garanția statului și dobanda subvenționata, Student Invest și Family Start.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, in prima zi a noului an universitar publicarea in Monitorul Oficial a normelor de aplicare a programelor Student Invest si Family Start, precizand ca bancile se vor putea inscrie in aceste programe, iar tinerii si familiile vor putea accesa credite.…

- Regulamentul celor doua programe de creditare cu garanția statului și dobanda subvenționata, Student Invest și Family Start, a fost publicat in Monitorul Oficial, anunța ministrul Familiei Gabriela Firea.”O veste importanta pentru tinerii și familiile la inceput de drum. A fost publicat in Monitorul…