Bani pentru românii care găzduiesc ucraineni Bani pentru romanii care gazduiesc ucraineni. Guvernul adopta vineri o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de masa si cazare. Pentru plata acestor sume se vor aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva. „Nu am reusit in sedinta de miercuri sa finalizam procedurile care vizau reglementarea modului in care cetatenii romani – persoane fizice – pot sa beneficieze de recuperarea sumelor pe care le cheltuiesc cu cazarea cetatenilor ucraineni. Prin HG d astazi am stabilit ca din Fondul de rezerva al Guvernului sa alocam… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

