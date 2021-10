Bani pentru refacerea sistemului de captare a sursei de apă Sohodol A fost alocata suma de 3,6 milioane de lei pentru refacerea sistemului de captare a sursei de apa potabila Sohodol și a drumului forestier Șușița Seaca din comuna Runcu. Cele doua obiective au fost afectate de precipitațiile din acest an. La Runcu s-au produs calamitați naturale, ar drumul forestier respectiv s-a erodat in mai multe zone. Drumul are o lungime de peste 10 kilometri și va fi refacut in totalitate. De asemenea, o viitura a distrus parțial captarea de apa Sohodol. Este nevoie de lucrari de reabilitare, avand in vedere ca sursa respectiva deservește mai multe localitați, intre care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

