Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Guvernul vrea sa plafoneze prețurile RCA, Parlamentul vrea sa schimbe rapid legislația pentru a atrage bani la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) care are de platit sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme cu milioane de clienți…

- Pentru plata asiguraților, statul va trebui sa aduca bani din buget, pentru ca fondurile gasite de FGA in conturile Euroins „sunt mici”, au explicat surse din FGA și din ASF. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) administreaza temporar compania Euroins, dupa intrarea acesteia in insolvența. Fondul…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…

- Cei care doresc desființarea statului sau a instituțiilor sale au, in aceste zile, o dovada despre ce se intampla cand ai un stat slab, care lasa firmele sa-și faca de cap ani de zile, inainte de a lua masuri. Pe vremuri, SOV spunea, sfidator la televiziune, cand i se spunea ca profita, e corupt și…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir (PSD), a recomandat, luni, conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa intensifice activitatea de prevenire, pe langa cea de supraveghere si control, si sa se asigure ca vor fi achitate toate daunele de la companiile Euroins si…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) este așteptata in comisiile de specialitate din Parlament, pentru a da explicații privind retragerea autorizației de funcționare a societații Euroins Romania. Ședința comuna cu comisiei economica, industrii si servicii și a celei de buget, finanțe,…

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Asadar, dupa falimentul City Insurance, in urma cu un an și jumatate, scenariul se repeta acum cu…

- Conform raspunsului trimis catre Libertatea, funcția lui Florin Golovatic se numește Director cu delegare la Direcția Strategie, Cooperare și relații Internaționale. Golovatic a supravegheat și controlat piața din 2015 pana in 2021, perioada in care trei companii lider de piața s-au prabușit: Astra,…