Bani pentru partide: 22 de milioane de lei de la AEP (în iunie) Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat recent ca, in luna iunie, a virat in conturile partidelor politice din Romania subvenții in valoare totala de 22.131.414,18 lei. Aceasta suma substanțiala reflecta atat importanța menținerii unui sistem politic funcțional, cat și necesitatea unui control riguros al cheltuielilor publice. Distribuția subvențiilor: cine și cat primește? Conform comunicatului AEP, […] The post Bani pentru partide: 22 de milioane de lei de la AEP (in iunie) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie 2024, WhatsApp nu va mai fi disponibil pe anumite smartphone-uri, afectand milioane de utilizatori la nivel global. WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie la nivel global, utilizata de milioane de persoane din diverse țari, inclusiv din Romania. De la tineri…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) solicita Camerei Deputaților sa respecte Constituția și legile țarii, renunțand la votarea amendamentelor aparute subit in proiectul de modificare a Legii RCA, cu incalcarea principiului bicameralismului, prin care cei…

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din Europa de Sud-Est, a pus in funcțiune cel mai mare rezervor de țiței din Romania, pe platforma rafinariei Petrobrazi. Rezervorul a fost proiectat și construit conform celor mai recente standarde in domeniu, pentru o siguranța sporita in utilizare.…

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…

- Hexing Technologies Europe, filiala a grupului chinez Hexing și furnizor de soluții de energie verde, a primit aprobare pentru un ajutor de stat de 4,72 milioane lei. Scopul este crearea de locuri de munca in cadrul unei noi investiții din Timișoara „Ministerul Finanțelor a aprobat pentru aceasta societate…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…