Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai amplu studiu privind venitul de baza garantat. Germania vrea sa ofere cetațenilor 1.433 de euro pe luna, fara nicio condiție Un proiect catalogat drept primul studiu pe termen lung privind venitul de baza neconditionat derulat vreodata in Germania a fost lansat marti de o serie de economisti…

- Acum aproape 20 de ani, doi studenți germani au inființat propria companie de bauturi racoritoare, Fritz-kola. Au inceput cautand o rețeta pe internet și sunand la mai multe fabrici din Germania. Anul trecut, aceștia au reușit sa detroneze Pepsi in Germania, unde au fost depașiți doar de Coca Cola.…

- [caption id="attachment_51429" align="alignleft" width="300"] Foto: costmart.ro[/caption] Peste 150 mii de elevi din nordul Germaniei, landul Mecklenburg-Pomerania de vest, au revenit la școala pe 3 august. Este primul din cele 16 landuri germane, unde se incheie vacanța și cei 152.700 de elevi din…

- Zeci de mii de elevi revin de luni, 3 august, la scoala in nordul Germaniei, sfarsitul vacantei de vara aducand cu sine un test major in materie de gestionare a pandemiei cu noul coronavirus, relateaza Agerpres, citand Reuters.Mecklenburg-Pomerania de vest este primul din cele 16 landuri germane unde…

- Cainii din armata germana vor fi special antrenați pentru a putea sa detecteze, cu ajutorul mirosului, persoanele infectate cu noul coronavirus, scrie Agerpres. Reprezentantii armatei germane colaboreaza cu Universitatea de Medicina Veterinara din Hanovra si spera sa antreneze 10 caini - din rasele…

- Romanul George Berca, 30 de ani, a povestit pentru ziarul german Bild cum a fost mutilat in fabrica de carne din Kellinghusen, aparținand lui Clemens Tonnies, patronul in ale carui abatoare sunt circa 1.300 de persoane infectate cu coronavirus și circa 7.000 de persoane in carantina.Cazare supraaglomerata,…

- Italia se alatura Germaniei și Franței și vrea sa dea subvenții pentru achiziția de automobile. Pentru ce mașini ofera 4.000 euro Italia ia in considerare subventii de pana la 4.000 de euro pentru achizitionarea celor mai noi automobile pe benzina si motorina, alaturandu-se Frantei si Germaniei in sprijinirea…

- In cateva saptamani, directorul Institutului de virusologie al marelui spital universitar Charite din Berlin a devenit tinta revoltei fata de restrictiile legate de pandemie, aparuta in aprilie odata cu manifestatiile saptamanale in toata tara. Declaratiile expertului german in coronavirus:…