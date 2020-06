Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce vloggerul Alexandru Balan “Colo” a fost plasat miercuri sub control judiciar pentru instigare la viol contra unor minore, o alta persoana cu notorietate, creatoarea de moda Dana Budeanu, a ramas nederanjata de autoritați, deși in urma cu trei luni indemna barbații la violența contra femeilor,…

- Avocatul Gheorghe Piperea arata intr-o postare pe Facebook ce a insemnat din punct de vedere legal și medical privarea a milioane de romani de actul medical odata cu transformarea majoritații spitalelor in „suport covid-19”. „V-ati pus pe soclu idolii gresiti (I) Transformarea majoritatii spitalelor…

- Companiile mari din Romania vor putea accesa un program de susținere pregatit de Guvern, in valoare de 8 miliarde de lei. Guvernul PNL a aprobat memorandumul prin care se aloca banii pentru sprijinirea marilor companii din țara noastra, astfel incat acestea sa treaca peste criza economica generata de…

- Cu un portofoliu divers de produse de la site-uri la produse video de succes precum: Gandul LIVE și Prosport LIVE, trustul Gandul condus de Radu Budeanu reușește sa acopere o paleta larga de interese editoriale care au drept focus central cititorul roman de presa! Conținutul furnizat respecta cele mai…

- Artistul si dansatorul atat de apreciat in Romania a lansat dezvaluiri noi despre culisele care au dus la separare. Pare greu de crezut ca o prietenie se poate termina atat de abrupt si totusi aceasta este realitatea. In 2019 cei doi caștigau marele premiu din competiția „Asia Express”, in valoare de…

- Solidaritatea poate salva Romania. Romanii spun Ajut Eu spitalelor care au intrat in lupta cu pandemia, iar dovada in acest sens este suma fabuloasa stransa in cadrul celui mai mare teledon virtual, ce a fost organizat de Antena Group.

- Rapid și Petrolul Ploiești se vor intalni duminica, de la ora 17:00, intr-un joc pe FIFA 20 Pro Clubs, au anunțat siturile celor doua cluburi de tradiție din Romania.Banii obținuți din vanzarea biletelor vor fi donați catre Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. “Matei Balș”, din București și…