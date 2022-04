Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urma deciziei Guvernului care a adoptat recent pachetul de masuri intitulat „Sprijin pentru Romania”, 246 de mii de elevi care provin din familii sarace au primit ieri cate 500 de lei. El a explicat ca este echivalentul a trei rate lunare cuprinse in programul de masuri economico-sociale. Guvernul a mai adoptat si doua scheme de ajutor de stat. Prima este in valoare de 200 de milioane de euro si este dedicata investitorilor cu o cifra de afaceri initiala de cel putin un milion de euro si a doua schema este…