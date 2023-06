Bani pentru cercetare din PNRR: 6 milioane lei, buget maxim pentru un proiect

Stiri pe aceeasi tema

- 20 de milioane de euro pentru campusul de invațamant dual. Proiectul Campusului Dual de interes regional a caștigat o finanțare in valoare de 20.825.000 euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) - Componenta C15 – Educație.

- La Timișoara, in Calea Buziașului, urmeaza sa fie construit un campus regional pentru invațamant dual. Proiectul a primit aprobare pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Daca totul merge conform planului, acesta s-ar putea deschide peste patru ani.

- Proiectul Campusului Dual de interes regional a caștigat o finanțare in valoare de 20.825.000 euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Componenta C15 – Educație. Consorțiul Regional pentru Invațamant Dual Vest Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, cuprinde…

- Sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava si sediul secundar din Suceava al Unitatii Militare 0807 Iasi urmeaza a fi reabilitate energetic si modernizate printr-o investitie totala de circa 6 milioane de euro, fonduri ce ar urma sa fie acoperite printr-un proiect finantat din Planul National…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va coordona un nou proiect caștigator din PNRR in valoare de aproximativ 5,2 milioane de lei (Investiția10 – Inființarea și susținerea financiara a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare in cariera ca parte a ERA TALENT PLATFORM –…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi lansarea apelului de proiecte pentru achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi, cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta."Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja a declarat joi ca, prin proiectele prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), 100.000 persoane vor beneficia de instruire pentru competente digitale in cadrul bibliotecilor, transformate in hub-uri de invatare, 30.000…

- Castelul Huniade din Timișoara primește 21.9 milioane de lei, bani din PNRR, acordați in vederea realizarii de diferite lucrari la interior. Contractul de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența – Componenta C11. Turism și cultura pentru proiectul „Restaurarea obiectivului Castelul…