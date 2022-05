Bani pentru acoperirea creşterilor de preţuri ARAD. Deputatul PNL Glad Varga, cel care ocupa si functia de vicepreședinte al Comisiei pentru antreprenoriat și turism, susține ca vor fi acordate 3,5 miliarde lei din fonduri externe nerambursabile pentru compensarea cresterii preturilor la materialele de constructii, in urma aprobarii in sedinta de Guvern de ieri (n.r. luni) a ordonantei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

