“Bani negri pentru zile albe” sau cum și-a sabotat HBO propria producție Ma bucur intotdeauna cand apare un serial romanesc nou si de fiecare data plec la vizionare cu speranța aia in suflet: ”Bravo, bai baieti, felicitari, hai sa se poate!” Si ma rog la Dumnezeu sa nu mai gasesc mirosul ala vechi de film romanesc trist cu replici imbecile si bucatarii cenusii, acea aroma inefabila impregnata adanc in majoritatea productiilor autohtone. Ma entuziasmez ca un copil in fata unei acadele noi, la gandul ca cine stie, poate de data asta o sa descopar in sfarsit, gustul si aroma unei bomboane noi, cu ingrediente bune si proaspete, preparate dupa retete noi si apetisante.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

