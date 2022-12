Bani mai mulți pentru olimpici. Bursele de cercetare ajung la 100.000 de lei Programul „Henri Coanda”, prin care elevi și studenți olimpici pot primi burse de cercetare și premii de mii de lei pentru medaliile de la competițiile internaționale științifice, a fost aprobat prin hotarare de guvern. Actul normativ va intra in vigoare la 1 ianuarie. Potrivit hotararii de guvern, finanțarea totala a programului, aproximativ trei milioane de […] The post Bani mai mulți pentru olimpici. Bursele de cercetare ajung la 100.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cabinetul Ciuca a aprobat Programul „Henri Coanda”, prin care elevi și studenți olimpici pot primi burse de cercetare și premii de mii de lei pentru medaliile de la competițiile internaționale științifice.

