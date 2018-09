Bani mai multi pentru copii. Propunerea deputatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a depus o propunere legislativa pentru creșterea alocației pentru copii. Inițiativa alesului bistrițean face parte din pachetul de susținere a familiei. „Prima masura pe care am propus-o din pachetul de susținere a familiei s-a materializat printr-o propunere legislativa…

- Europarlamentarul german Reinhard Butikofer a declarat, luni, aflat intr-o vizita in Romania, ca o parte din prevederile pachetului legislativ de reforma a justitiei "par sa fie croite" pentru a anula retroactiv condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea. "Cand vad reforma judiciara (din Romania…

- DocProcess, furnizor de servicii pentru digitalizarea și automatizarea proceselor operaționale (financiar, contabil, achiziții, logistica, banci și asigurari), deținut de antreprenorii români Liviu și Daniela Apolozan, l-a cooptat de la 1 iulie în echipa de management pe Bogdan Georgescu,…

- Marti, purtatorul de cuvant al primariei orasului a precizat: „Familia se afla deja in Romania. Expulzarea a avut loc luni si s-a derulat linistit, fara probleme". In principiu, cetatenii Uniunii au dreptul de a circula liber in Uniunea Europeana, de a intra si de a ramane in orice alt stat membru al…

- Irina Rimes, este una dintre cele mai apreciate artiste din muzica romaneasca, insa artista ascunde o adevarata drama. Cantareata a vorbi despre cel mai greu moment din viata ei, acela in care s-a casatorit la 22 de ani și despre divorțul de cel care i-a fost partener de viața. Irina Rimes are 26 de…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA. "Sefa agentiei anticoruptie din Romania, demisa din functie", titreaza…

- Lotul celor de la FCSB se afla la Poiana Brașov, acolo unde efectueaza primul stagiu de pregatire al verii, care se va incheia pe 28 iunie. Astazi, fotbaliștii lui Dica au avut un nou antrenament, insa au avut parte de o surpriza mare inainte de startul acestuia. Pe teren se aflau mai mulți juniori…

- In fiecare an, in Dolj, sunt sute de gravide cu varste intre 15 și 19 ani. Romania are cele mai multe tinere insarcinate din Uniunea Europeana. Rata mortalitații materne in țara noastra este de peste doua ori mai mare fața ...