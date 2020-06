Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește structura actuala a caii ferate, in ciuda intemperiilor și instabilitații politice, conflictelor armate și numeroaselor probleme de ordin material, calea ferata Berlin-Bagdad (porțiunile aferente fiecarui stat succesor al Imperiului Otoman) se afla intr-o condiție buna, fiind utilizabila…

- In aceasta saptamana se asteapta raspunsul autoritatilor cu privire la solicitarea fotbalului, dar si a sportului in general, de a fi permise desfasurarea antrenamentelor incepand cu 15 mai si, ulterior, reluarea competitiilor. Nimeni nu așteapta insa și deschiderea tribunelor: e cert ca, daca sportul…

- Centrul vechi din Mosul, oraș greu incercat in luptele dintre gruparea terorista Statul Islamic și forțele guvernamentale irakiene, are un nou aspect. A fost inițiativa unor tineri voluntari care au vopsit cladirile in albastru stralucitor.

- Alaturi de cei care achizitioneaza masini din strainatate la mana a doua, si persoanele care cumpara in Romania masini uzate ar putea fi obligate sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman (RAR), se arata intr-un proiect de lege aflat in dezbatere la Ministerul…

- IRESPONSABILI…De la zi la zi, vasluienii sunt tot mai greu de tinut in case. Situatia, in plan medical, este relativ stabila in judet, insa autoritatile cer ca locuitorii judetului sa nu se relaxeze. „Speram sa nu ne confruntam cu cazuri mai multe, in perioada imediat urmatoare, insa totul tine de respectarea…

- Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Daca ai dat dovada de indecizie in trecut, probabil ca asta a dus la crearea unui haos si toate aceste aspecte trebuie acum rezolvate. Aspecte de familie sau cele care au legatura cu zona imobiliara pot iesi la lumina acum si vei avea corespondente si…