Mai multe companii aeriene europene au decis, joi, 30 septembrie, sa returneze contravaloarea biletelor pentru zborurile anulate in pandemie. In plus, operatorii vor oferi, pe viitor, informatii mai bune referitoare la drepturile pasagerilor, transmite Reuters. Acordul vine in urma discuțiilor cu Comisia Europeana . Printre operatorii aerieni se afla Air France-KLM, British Airways, Easyjet, Lufthansa, Ryanair, TAP si Wizz Air, și altele. Cele 16 companii aeriene au ajuns la acest acord dupa discuții cu Comisia Europeana. Pandemia de Covid-19 a afectat puternic aceasta industrie, dar și pe pasageri.…