Stiri pe aceeasi tema

- Doua atentionari, Cod portocaliu si, respectiv, Cod galben, de vant puternic vor intra in vigoare sambata dimineata, fiind valabile in zone montane inalte, pana duminica seara, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Prognoza de specialitate releva faptul ca, in perioada 18 februarie,…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din sapte judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judetele Arges, Prahova,…

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru (PSD) acuza ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru pentru ca a criticat legile Educației. „Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atributiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educatiei este ca sunt proiecte mult…

- Sute de sindicaliști din Educație protesteaza, miercuri, in Piața Victoriei, unde cer guvernului majorarea salariilor in educație. Potrivit federațiilor sindicale, la protest sunt așteptate 1.000 de persoane, nemulțumite de faptul ca salariile personalului didactic nu reflecta importanta sociala a muncii…

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice – denumit „I Want to live” (”Vreau sa traiesc”) -, toti identificati drept combatanti in armata rusa, a anunțat un purtator de cuvant al Departamentului…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, o avertizare Cod galben de polei, care va afecta zece județe. Codul galben a intrat in vigoare azi la ora 10.00 și va fi in vigoare pana vineri dimineața, la ora 6.00, potrivit ANM. Vor fi afectate zece județe din Moldova și nord-estul Munteniei, unde temporar se…

- Noile legi ale Educației vor fi trimise in Parlament, pentru vot, la inceputul anului viitor, a anunțat ministrul Ligia Deca. Oficialul a mai afirmat ca parinții vor avea destul timp sa se familiarizeze cu modificarile, deoarece schimbarile „nu vor fi bruște”. Ligia Deca a precizat ca noile proiecte…

- Rusia a anuntat joi ca a distribuit pasapoarte rusesti pentru peste 80.000 de locuitori din patru zone ale Ucrainei pe care Moscova afirma ca le-a anexat teritoriului sau, anexare nerecunoscuta de comunitatea internationala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „De cand cele patru regiuni au fost alipite…