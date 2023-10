Bani în plus pentru pensionarii care încasează până în 3.000 de lei lunar Un ajutor financiar cu o valoare cuprinsa intre 300 si 500 de lei, in baza unei ordonante de urgenta adoptate anul trecut, va fi acordat atat pensionarilor din sistemul public, cat si celor beneficiari ai pensiilor speciale in luna octombrie. Conditia de baza este ca veniturile acestora sa nu depaseasca 3.000 de lei. “Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se platește pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania si ale caror venituri lunare sunt mai… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

