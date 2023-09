Bani în plus pentru mamele minore. Ce condiții trebuie îndeplinite Guvernul aloca 700 de lei pe luna pentru mamele minore sub forma de burse școlare. Acesta se acorda doar pe perioada cursurilor. Pentru a putea beneficia de aceste burse, parinții elevelor minore vor depune la școala cererea parintelui/reprezentantului legal și certificatul de naștere pentru copil/copii. In textul proiectului este menționat ca elevele care acumuleaza 60 sau mai multe absențe nemotivate intr-o luna nu primesc bursa pentru luna respectiva. Iata ce prevede proiectul pus in dezbatere de Ministerul Educației: ART. 15 – „(1) Bursa pentru mamele minore reprezinta o forma de sprijin a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

