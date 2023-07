Bani în plus pentru Educație! Ligia Deca cere salarii decente…

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat astpzi, 24 iulie 2023, ca va cere la rectificarea bugetara toate fondurile necesare pentru cresterea salariilor, asa cum a fost agreata dupa perioada grevei, prin Ordonanta de Urgenta, precum si toate sumele ce decurg din masurile din Legile educatiei care vor intra in aplicare din luna Septembrie, in asa fel incat tot ceea ce inseamna functionarea sistemului de invatamant sa se desfasoare in bune conditii. ”Vom cere toate fondurile necesare pentru cresterea salariilor, asa cum a fost ea agreata dupa perioada grevei, prin OUG. De asemenea, vom cere toate…