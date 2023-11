Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat ca dorește o modificare importanta in noua lege a salarizarii personalului medical. Mai exact, angajații care lucreaza in weekend ar urma sa primeasca bani in plus la salariu. In prezent, personalul este platit la nivelul salariului de acum 5 ani. ”Noua lege a salarizarii va remedia aceasta inechitate și va asigura faptul ca medicii care lucreaza in garda nu vor mai primi remunerații mai mici decat in timpul programului obișnuit”, a spus Alexandru Rafila, la TVR Info. Alexandru Rafila a mai punctat ca, odata cu intrarea in vigoare a acestei noi…