- O noua avertizare de Cod galben privind intensificari ale vantului,a intrat in vigoare.Avertizarea va intra in vigoare de marti de la ora 10.00 și va fi valabila pana miercuri, la ora 8.00. Avertizarea va fi valabila in special altitudini mai mari de 1.500 de metri, unde vantul va avea intensificari…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022, fiind demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. APIA Maramureș a precizat ca potrivit prevederilor Hotararii…

- COMUNICAT DE PRESA In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2022, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput procesul de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.…

- In goana disperata pentru a-și salva scaunul, ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a pregatit o mutare surprinzatoare care va arunca in aer sectorul agricol din Romania. Intrat in dizgrația unor lideri PSD ca Paul Stanescu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a inceput sa…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…

- Potrivit ANM , Județele vizate sunt Bacau, Galati, Neamt, Iasi, Vaslui, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Dambovita, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Valcea, Constanta și Tulcea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Atenționarile…

- Peste 50,4 milioane de lei vor ajunge in urmatoarele zile in conturile fermierilor din noua judete pentru plata despagubirilor acordate din cauza secetei, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a demarat…