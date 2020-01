Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 22.01.2020, doi jandarmi din cadrul Detașamentului Campulung, in timp ce desfașurau o activitate preventiva la Liceul cu Program Sportiv din municipiu au fost sesizați de o eleva in varsta de 18 ani despre faptul ca i-a disparut o suma de bani din geaca. Jandarmii au procedat…

- Un nou caz de indisciplina scolara a iesit la iveala, de data aceasta in judetul Dambovita, acolo unde un elev a fost filmat in timp ce fuma in clasa. Incidentul s-a petrecut in urma cu doua luni, dar a filmuletul cu pricina a iesit abia acum la iveala pe retelele de socializare.

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala 2020 inainte de vacanța de Paște, in ultima saptamana din luna martie, potrivit unui proiect de ordin discutat in Consiliul de Dialog Social de la Ministerul Educației Anul acesta, MEC nu mai organizeaza simulare pentru…

- Programul „Masa calda“ se extinde la 100 de unitati scolare din toata tara. In Dolj, acest program se va implementa in trei unitati scolare. Numai ca odata ce vor incepe cursurile, elevii nu vor primi mancare sau sandvisuri, intrucat totul este la stadiu de proiect. Nici cei care au beneficiat de acest…

- Ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar potrivit acesteia cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul al doilea semestru incepe in 13 ianuarie. Pentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie…

- Elevii din clasa a VII-a nu vor susține examenele transdisciplinare la Evaluarea Naționala, așa cum e prevazut in legea Educației. Guvernul a amanat, prin ordonanța de urgența, aceasta forma de examinare pentru generația care va intra anul urmator in clasa a V-a.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), in calitate de autoritate contractanta, a lansat joi procedurile de licitatie in vederea asigurarii manualelor...

- Elevii din clasele primare și preșcolarii se pregatesc de prima vacanța din anul școlar 2019-2020. Vineri, 25 octombrie este ultima zi de școala, urmand ca de sambata, 26 octombrie sa aiba vacanța. Elevii vor reveni la școala pe 4 noiembrie 2019. Semestrul I se va incheia pe 20 decembrie, iar semestrul…