Bani falși găsiți de DIICOT în locuințele mai multor români. printre ei sunt și craioveni Procurorii DIICOT-S.T. Brasov au efectuat un numar de 28 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Brașov, Craiova, Ploiești și a judetului Alba. Procurorii au vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulație de valori falsificate, deținere de instrumente in vederea falsificarii de valori, trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. Incepand cu luna august 2020, un numar de 3 suspecti, au constituit pe raza municipiului Brașov, un grup infracțional organizat avand ca principal obiectiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 ianuarie 2021, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au efectuat 28 de percheziții in Brașov, Craiova, Ploiești și Alba, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru constituirea unui grup infracțional…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au efectuat 28 de percheziții in Alba, Brașov, Craiova și Ploiești. Operațiunile acestora vizeaza un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru constituirea unui grup infracțional…

- Aproape 30 de percheziții au avut loc, miercuri dimineața, in Brașov, Craiova, Ploiești și pe raza judetului Alba, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de falsificare de moneda, punerea in circulație de valori falsificate, deținere…

- In aceasta dimineata, procurorii DIICOT-S.T. Brasov impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov au efectuat un numar de 28 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Brașov, Craiova, Ploiești și a judetului Alba, intr-o cauza vizand…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului de droguri de risc (cannabis). Astfel, la data de 17 decembrie a.c., politistii si procurorii au efectuat 5 perchezitii domiciliare,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.-B.T.Mehedinți, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc și mare risc. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, printre care și Buzau, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata. Potrivit unui anunt al DIICOT, in…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala, Secția de combatere a traficului de droguri impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO București au efectuat 26 acțiuni de prindere in flagrant, in urma carora au indisponibilizate importante cantitați de droguri. Este vorba de 96,2 kilograme de…