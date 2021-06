Stiri pe aceeasi tema

- Virgil-Daniel Gruia candideaza la alegerile din 27 iunie 2021 pentru functia de primar al comunei Terpezita din partea Partidului National Liberal, pentru ca doreste ca localitatea sa sa intre cat mai repede in liga zonelor rurale dezvoltate din Romania. Prosperitatea, schimbarea in bine a vietii oamenilor…

- PMP: PNRR, un eșec pentru IMM-uri. Partidul Mișcarea Populara susține ca PNRR se dovedește a fi un eșec lamentabil pentru firmele romanești. Specialiștii din economie atrag atenția asupra concepției total greșite privind construcția financiara a Planul Național pentru Redresare și Reziliența, gandite…

- Comisia Europeana nu crede in construcția autostrazilor din Romania, insa ministrul Cristian Ghinea a purtat cu oficialii europeni adevarate discuții de convingere și, pana la urma, se pare ca cei dintai ar fi cedat. „Noi murim cu ele in brațe și am tot repetat asta pana cand au cedat”, s-a exprimat…

- DEX (2009) - DIÁSPORA s. f. 2. P. ext. Grup etnic aflat în afara granițelor țarii de origine. [Pr.: di-a-] – Din fr. diaspora. PAS va plati pentru includerea pe locul 10 în lista a Nataliei Davidovici, nu doar cu pierderea susținerii din partea intelectualitații…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit luni cu comisarii europeni Adina Valean și Margrethe Vestager despre autostrazile pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR. Șosele pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR vor conecta Muntenia, Moldova și Ardealul. „Am…

- Rapperul Puya a postat un mesaj plin de sentimente naționale autentice, prin care fiecare, cu gesturi mici, putem ajuta Romania, fara a mai tot cere de la alții. ”M-am saturat de toate lamentarile astea. Toata lumea așteapta ceva, ba de la stat, ba de la o baba moarta, de la avere, de la cineva……

- Pandemia a accelerat digitalizarea societații romanești, inceputa in urma cu mai multi ani. Operatorii din industria telecomunicațiilor trag, insa, un semnal de alarma și subliniaza ca inca exista localitați in Romania unde a vorbi despre soluții digitale este inca un vis frumos.

- Serviciile de telemedicina ajuta la decongestionarea spitalelor – 8 din 10 pacienți tratați de Telios Care in 2020 nu au avut nevoie sa continue investigațiile in clinici tradiționale Numarul de utilizatori Telios Care a crescut de 10 ori Oferta de servicii de telemedicina din Romania a accelerat…