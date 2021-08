21 august 2021 COMUNICAT DE PRESA Bani europeni pentru pregatirea proiectelor din portofoliul POR 2021-2027 ADR SV Oltenia a semnat contractul de finanțare din cadrul POAT Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistența Tehnica (POAT) 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Vest Oltenia, in calitate de Beneficiar și Lider de parteneriat, au semnat, in data de 4 august, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregatirea de proiecte…