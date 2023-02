Stiri pe aceeasi tema

- La Kiev incepe astazi summitul dintre Uniunea Europeana si Ucraina, in calitatea sa de tara candidata la aderarea la blocul comunitar. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca merita sa inceapa negocierile chiar din acest an, dar procesul de integrare ar putea dura decenii, in opinia unor…

- Incepand cu data de 30 ianuarie se distribuie pachetele cu produse alimentare finanțate de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Operațiunea este organizata de Primaria Municipiului Timisoara, prin Directia de Asistenta Sociala. Se distribuie…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a afirmat luni, 23 ianuarie, in prezența cancelarului austriac Karl Nehammer, aflat in vizita la frontiera Bulgariei cu Turcia, ca lasarea Sofiei și a Bucureștiului in afara Spațiului Schengen in decembrie 2022 este incorecta, a informat publicația bulgara 24Chasa.„Faptul…

- Uniunea Europeana și Statele Unite vor continua cooperarea in cadrul dialogului dintre Belgrad și Pristina. Acest lucru a fost anunțat pe pagina sa de Twitter de catre Reprezentantul Special al UE pentru Balcanii de Vest, Miroslav Lajcak. "Am trasat urmatorii pași in dialogul [Belgrad și Pristina] cu…

- In lunile noiembrie și decembrie 2022 au fost semnate Conventiile de finantare nerambursabila, din cadrul Programului de Interes National „Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu ...

- Ministerul Educatiei a lansat un apel de proiecte, finantate prin PNRR, in valoare de peste 1 miliard de euro, pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a activitatilor, a declarat ministrul de resort, Ligia Deca. ‘Pentru prima…

- Proiecte transfrontaliere in valoare de peste 70 milioane euro sunt finantate prin Programul Romania – Republica Moldova, informeaza luni Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, membrii Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operational…