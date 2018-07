BANI DINTR-O AFACERE FRUMOASĂ: FLORILE O afacere cu flori pe care au pus-o pe picioare de mai mult timp, asigura un trai frumos unei familii din Mehedinți. Dupa ce mai mulți ani au comercializat flori cumparate de pe piața, oamenii s-au gindit ca mult mai bine ar fi sa-și produca singuri marfa. Așa ca nu au stat prea mult pe ganduri și pe terenul pe care il aveau au inceput sa si planteze. Acum au ajuns sa produca peste 80 la suta din florile vandute si asigura astfel marfa proaspata si de calitate tuturor clientilor care le trec pragul. ReportajVideo Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

