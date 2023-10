Stiri pe aceeasi tema

- Banca Internationala de Investitii (IIB), institutie financiara la care Rusia este cel mai mare actionar, si din care Romania a cerut retragerea dupa razboi, a ratat termenele de rambursare a doua imprumuturi la care cinci fonduri de pensii private Pilon

- Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore in Europa a dat rezultate ambigue, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana (ECA) in raportul intitulat: „Energia din surse regenerabile offshore in UE – Planuri ambitioase de crestere, dar sustenabilitatea ramane o provocare” publicat luni. Este posibil…

- Firma AQUA SYSTEM PLUS, controlata de primarul Toma a investit in Republica Moldova (FOTO). Nimic nou. Totusi, consilierii locali trebuie sa stie ca in august 2018, pe 30, au votat un Proiect de Hotarare Local prin care au alocat 100.000 de euro pentru

- Monedele digitale ale bancilor centrale (CBDC) și tehnologia blockchain ar putea inlocui bancile tradiționale, potrivit unui legislator rus. Anatoli Aksakov, șeful comisiei financiare parlamentare a Rusiei și un sceptic al Bitcoin, a prezis ca sistemul bancar tradițional va „disparea” odata cu adoptarea…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Președintele rus Vladimir Putin iși creeaza o rețea de misterioase companii militare private in toata Rusia, pentru a se proteja de o eventuala noua revolta a grupului de mercenari Wagner, relateaza Business Insider.

- Eurasia iși reorganizeaza coridoarele de export, de aceasta data din cauza suspendarii acordului privind granele. Uniunea Europeana consolideaza „Coridoarele solidaritații”, Rusia isi reface relațiile integraționiste date uitarii de mai mult timp. Ce poate aduce Moldovioarei aceasta restructurare? Pe…

- Eurasia iși reorganizeaza coridoarele de export, de aceasta data din cauza suspendarii acordului privind granele. Uniunea Europeana consolideaza „Coridoarele solidaritații”, Rusia isi reface relațiile integraționiste date uitarii de mai mult timp. Ce poate aduce Moldovioarei aceasta restructurare? Pe…