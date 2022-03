Bani din campania „Oxigen pentru Timișoara”, în sprijinul Ucrainei Campania „Timișoara pentru Ucraina”, o coaliție de peste 30 organizații și instituții din Timișoara, a pornit organizarea logistica și achizițiile de echipament medical pentru Ucraina, cu un avans de 200.000 lei din fondul de rezerva al campaniei Oxigen pentru Timișoara. In plus, in mai puțin de 48 de ore de la demararea campaniei, au intrat […] Articolul Bani din campania „Oxigen pentru Timișoara”, in sprijinul Ucrainei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

