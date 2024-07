Ministrul Educației a elaborat, prin ordin, metodologia privind condițiile de școlarizare a romanilor de pretutindeni și a cetațenilor straini in cadrul instituțiilor de invațamant superior. In mod dubios, romanii de pretutindeni au aceleași drepturi cu cetațenii straini, de a fi școlarizați gratuit in universitațile din țara noastra. Cum pentru studenții din alte țari existau deja […] The post Bani din bugetul Romaniei. Universitațile, obligate sa școlarizeze gratuit studenții ucraineni first appeared on Ziarul National .