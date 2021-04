Stiri pe aceeasi tema

- Șefa TVR, Doina Gradea, se revolta din cauza planurilor actualei coaliții de guvernare de a o schimba din funcție. Gradea spune ca unicul motiv e dorința de a se impune noi șefi unși politic, dar și ca rapoartele Curții de Conturi care aratau probleme la TVR au fost contestate in instanța, pe motiv…

- Primaria Sectorului 5 arata ca, in urma unui control al Curtii de Conturi, s-a constatat, referitor la incasarea bugetului local pe 2020, ca nu au fost stabilite si incasate venituri de peste 650.000 de lei, cea mai mare parte a sumei reprezentand impozite si taxe, relateaza News.ro. "In urma…

- Doi ani, pe atat s-a intins unul dintre razboaiele avute de Curtea de Conturi cu o primarie de oraș din județ. Primaria Sangeorz-Bai a fost executata de Curtea de Conturi pentru ca nu a contestat in instanța in vederea recuperarii o amenda aplicata de Garda de Mediu, dar și pentru ca a concediat pe…

- Ancheta a polițiștilor timișeni de la Secția 5 Rurala Belinț. Oamenii legii au prins doi indivizi, de 25 și 40 de ani, care au furat 68 de oi de la o stana din Timiș. In timpul anchetei, oamenii legii au gasit 26 de animale, unele dintre ele provenind din alte furturi.

- Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale este o structura cu personalitate juridica, infiintata prin lege, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale CPS MApN , structura ce stabileste cuantumul pensiilor din sistemul…

- UPDATE „Domnule prim-ministru, ca de fiecare data eu v-am ascultat cu mare atentie, eu un mincinos mai patologic ca dvs nu cred ca am cunoscut vreodata. Sunteti la guvernare de un an si jumatate, in diverse formule, dvs fiind ministru de Finante pe timpul domnului Orban si acum premier. Stiti si…

- „Undeva la 4.000 de magistrați, și aici intra judecatorii și procurorii, care primesc o pensie medie de circa 19.000 de lei pe luna. Nu este bazata pe contributivitate, bugetul fiind undeva in total la 80 de milioane de lei pe luna. Avem apoi o mie patru sute de persoane care au lucrat in zona personalului…

- In legatura cu informațiile care circula in spațiul public referitoare la așa-zisa taiere a finanțarii de la patru spitale din București de catre Primaria Sectorului 1, Serviciul Imagine și Cultura a fost imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Știrile referitoare la presupusele taieri de fonduri…