Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o investitie de aproape 370 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a imbunatati si a extinde infrastructura de alimentare cu apa si de canalizare in sase judete din Romania: Constanta, Calarasi, Dambovita, Ialomita si parti din judetul Ilfov si Brasov,…

- Pana astazi, 10.373 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 23.11.2020 (10:00) – 24.11.2020 (10:00) au fost raportate 196 de decese (129 barbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,…

- Pana astazi, 9.429 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii se baga in fața la vaccinarea impotriva Covid-19/ DOCUMENT In intervalul 17.11.2020 (10:00) – 18.11.2020 (10:00) au fost raportate 168 de…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 149 de decese. Bilanțul de astazi vine cu un nou record negativ: rata de pozitivare a pcelor care s-au infectat a ajuns la 43%. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.266 de teste pentru coronavirus.…

- In intervalul 03.11.2020 (10:00) – 04.11.2020 (10:00) au fost raportate 146 decese (77 barbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Braila, Brașov, Buzau, Calarași, Caraș-Severin, Constanța, Dambovița,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6.163 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 21.10.2020 (10:00) – 22.10.2020 (10:00) au fost raportate 98 de decese (55 barbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- VIDEO! Percheziții in Argeș, București și alte 18 județe intr-un caz privind obținerea ilegala a permiselor de conducere. Astazi, polițiștii și procurorii efectueaza 41 de percheziți, in 19 județe și in București, pentru destructurarea unei grupari infracționale, formata din cetațeni romani și straini,…

- București a raportat duminica cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 232, in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 220 de cazuri noi. In topul județelor afectate, pe locul 2 la numarul cazurilor noi este Bihor.Romania a inregistrat astazi, 13 septembrie 2020, 1.109…