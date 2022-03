Bani de la UE pentru refugiații ucraineni din România Premierul Nicolae Ciuca anunța ca Romania va cere bani pentru refugiații din Ucraina, in condițiile in care UE aloca sume pentru primirea acestora. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=1265512167274394¬if_id=1646213124718314¬if_t=live_video „118.461 de refugiați ucraineni au intrat in Romania. Dintre aceștia 70.026 au parasit teritoriul țarii, au ramas 46.435, adica 39% din numarul total al cetațenilor ucraineni. 1070 au solicitat azil, iar dintre aceștia 476 au ramas in centrele de azil din țara noastra. Din cifra totala de cetațeni, 18.000 sunt minori. In cadrul ședinței cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

