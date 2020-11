Stiri pe aceeasi tema

- Conform Planului National de Investitii si Relansare Economica, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud implementeaza masuri active de ocupare a fortei de munca pentru reluarea activitatilor economice a agentilor economici. Dintre acestea, amintim: - Prelungirea indemnizatiei…

- Raiffeisen Bank, in calitate de institutie bancara participanta la schema de ajutor de stat prevazuta in Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 (programul de granturi pentru IMM-uri) anunta ca incepand de luni, 12 octombrie 2020, deschide conturi curente dedicate granturilor pentru toate companiile care…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri o intalnire cu reprezentatii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), in cadrul careia au fost discutate evaluarile si propunerile organizatiei in legatura cu principalele sectoare si masuri economice din cadrul Planului National de Investitii si de…

- ADVERTORIAL. Accesarea de fonduri europene pentru proiecte majore in Oravița și satele din jur trebuie sa fie o prioritate. Atragerea de fonduri europene este un pas vital pentru restabilirea unui echilibru economic in zona! Intram in urmatoarea perioada de alocare financiara, care incepe de anul acesta.…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, marti, un prim set de masuri menite sa sprijine redresarea firmelor din municipiu care au fost afectate de pandemie. Hotararea adoptata prevede reducerea cu 50% a impozitului pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice, pentru perioada in care s-a…

- Conducerile Primariei Sfantu Gheorghe si Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna au prezentat luni un pachet de masuri menit sa sprijine firmele din municipiu afectate de noul coronavirus. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca intentia autoritatilor locale este de a…