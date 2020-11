Bani de la stat pentru sectorul cultural

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi.

- Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului, a realizat un proiect de schema de ajutor de stat, pentru a veni in sprijinul sectorului cultural, unde au fost sistate activitațile, ca masura de precauție pentru evitarea raspandirii SARS COV-2. Detaliile schemei de ajutor de stat au fost prezentate in…

- Toti potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii vor avea obligativitatea de a se inscrie in Registrul sectorului cultural pentru accesarea granturilor, a anuntat, miercuri, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Gheorghiu a prezentat, miercuri, memorandumul privind…

- Se anunța o schema de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru domeniul cultural-artistic romanesc. Aceasta decizie a fost anunțata de vicepremierul Raluca Turcan in urma unor discuții cu reprezentanții din domeniu. Sumele vor fi acordate sub forma unor granturi. Banii vor fi acordați…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Memorandumul va fi prezentat miercuri…

- Sectorul cultural independent este unul dintre cele mai afectate de restrictiile impuse de pandemia provocata de virusul Sars-Cov2. Pentru a-i veni in intampinare, astazi a avut loc o noua intalnire, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul finantelor publice…

- "Pentru ca tot avem in adoptare Ordonantele de Urgenta cu schemele de ajutor pentru crescatorii de pasari, pentru crescatorii de suine, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat la solicitarea Guvernului Romaniei in valoare de 47 de milioane de euro. Iata ca eforturile noastre dau roade…

- Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost prelungita pana in 2023, fiind alocati 150 de milioane de euro acestui sector, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Guvern, relateaza News.ro.Citește și: Filmul Harry Potter și Piatra Filozofala a depasit pragul…