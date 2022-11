Bani de la stat pentru persoanele care au grijă de rudele bolnave Romanii care au grija de rudele bolnave vor putea primi bani de la stat, datorita unui nou proiect de lege adoptat de Guvern. Pentru a intra in posesia acestei remunerații de la stat nu este nevoie de calificare, ci de simplul fapt ca o persoana apropiata nu se poate ingriji singura și necesita ajutor. Din […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

