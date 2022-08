Bani de la stat pentru asigurarea culturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat vineri ca le pune fermierilor la dispozitie peste 15 milioane de euro pentru asigurarea culturilor, animalelor si plantelor. Sesiunea de depunere a solicitarilor de finantare se va desfasura in perioada 9 august – 16 decembrie 2022.…

- Comunicat de presa Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submasura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de…

- Pentru atingerea obiectivelor de reciclare impuse de Uniunea Europeana, Unitațile Administrative Teritoriale (UAT) au alocate peste 260 de milioane de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) și prin bugetul de stat. Pentru a rezolva problema deșeurilor, este recomandata instalarea…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a anunțat ca Guvernul a repartizat Bacaului aproape 41 de milioane de lei. Suma alocata face parte din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat, pentru sezonul 2021 – 2022, precum…

- Aleșii județeni s-au reunit, joi, 30 iunie, in cadrul ultimei ședințe din aceasta luna, pentru a se pronunța in privința unor proiecte importante pentru județul Bacau. La ședința din ultima zi a lunii iunie, consilierii județeni au decis sa susțina in continuare financiar activitatea Aeroportului Internațional…

- In sedința de miercuri a Colegiului Prefectural, a fost aprobat Planul Integrat de masuri pe care structurile Ministerului Administrației si Internelor il vor aplica pentru a asigura menținerea ordinii si siguranței publice in perioada sezonului estival, respectiv 1 iunie – 18 septembrie 2022. De asemenea,…

- Elevii și studenții care vor sa lucreze in vacanța de vara o pot face nu numai ca zilieri, ci chiar ca angajați in baza unui contract individual de munca. Acesta se va incheia pe perioada determinata, egala sau mai mica decat durata vacanței, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp parțial de lucru.…

- Mii de euro pe hectar pentru fermierii care au mizat pe legume in sere Din aceasta saptamana, producatorii agricoli bacauani care, anul trecut, au avut divrese culturi vegetale, in camp și in spații protejate, incep sa incaseze subvențiile acordate de stat. Plațile se fac prin intermediul Agenției de…