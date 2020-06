Bani de la stat pentru acești români! Cât le va intra în cont? Totul este oficial Peste 150.000 de romani si-au primit deja banii mult asteptati din partea statului. ANPIS a detaliat sumele platite in luna mai. Despre ce ajutoare este vorba si ce familii le pot primi? Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in mai 2020, au totalizat 27,6 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 171,02 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna mai, erau inregistrati 161.416 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau – 9.700, Suceava – 9.242 si Vaslui – 8.532. De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

