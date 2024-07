Cine sunt marii beneficiari ai anunțului premierului Marcel Ciolacu referitor la finantarea academiilor de fotbal cu bani de la bugetul de stat? Liderul PSD, incantat de ce a vazut la Euro 2024, a promis ca va dubla din bani publici suma investita de patroni, cluburi sau FRF in academiile de copii și juniori. Cum era […] The post Bani de la stat pentru academiile de fotbal – cine, cat, de ce! first appeared on Ziarul National .