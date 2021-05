Bani de la stat, pe lângă salariu, pentru românii fără venituri care se angajează Mii de romani care, in prezent, nu au niciun venit sau traiesc doar din ajutoare sociale vor primi bani de la stat, pe langa salariu, daca se angajeaza. Este vorba despre venitul minim de incluziune, a carui acordare este prevazuta de o lege din 2016, dar care nu a fost aplicata. “Conceptul este simplu. Practic, […] The post Bani de la stat, pe langa salariu, pentru romanii fara venituri care se angajeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

