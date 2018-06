Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa dea 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 75 de ani de casatorie. In plus, familiile care anul acesta implinesc 25 de ani de casatorie vor primi de la Primarie suma de 1.000 de lei iar cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie vor primi un premiu de 1.500 de lei.…

- "Abilitaxi" cum este numit proiectul pilot initiat de Primaria Municipiului Bucuresti va functiona cu patru masini speciale, amenajate pentru persoanele cu dizabilitati motorii. Persoanele care vor beneficia de acest mijloc de transport vor fi nevoite sa faca programare cu cel putin 48 de ore inainte.…

- Primaria Capitalei anunta miercuri ca a fost finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucuresti pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro, iar proiectul se va derula incepand din 4 iunie. Sprijinul financiar acordat este de 13.800 de lei…

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru unul dintre cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei, propuse de municipalitate, intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime de aproape opt kilometri, conform unui proiect de hotarare…

- Simona Gherghe a povestit despre o intamplare dintr-un centru comercial, cand a fost abordata de o femeie care i-a cerut amanunte despre fertilizarea in vitro. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care este mama unei fetițe pe nume Ana Georgia , a fost abordata de o femeie intr-un centu comercial,…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro.