Bani de la guvern, pentru Sănătate CNAS va primi 200 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului, iar limita de cheltuieli va fi majorata cu 668 de milioane de lei, ca urmare a sprijinului acordat de Ministerul de Finanțe și Guvern. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova va aloca din fondul de intervenție 4 milioane de lei pentru evacuarea cetațenilor moldoveni din Statul Israel și Fașia Gaza, in condițiile declararii pe 9 octombrie 2023 de catre Guvernul Statului Israel a starii de razboi pe intreg teritoriul sau. Un proiect de hotarare…

- Este pentru prima oara cand Ministerul de Finanțe propune un act normativ in acest sens. Astfel, companiile care activeaza in Romania vor fi obligate sa achite un impozit minim de 15% din profitul realizat in țara noastra. Conform documentului, impozitarea se va aplica entitaților care au un venit…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a atenționat joi asupra pericolului care ar fi existat in trafic daca Guvernul nu ar fi decis prelungirea plafonarii prețurilor RCA, cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023. „In contextul in care sute de mii de șoferi raman fara polițe la finalul anului, era…

- Ordonanta de urgenta privind jocurile de noroc poate fi accesata . „Un subiect care a starnit interes este cel legat de noile reglementari privind jocurile de noroc. Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta prin care se stabilesc niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare…

- Cazarile din Romania au primit 11 milioane de turisti, dintre care aproape 9,5 milioane au fost romani, noteaza Ziarul Financiar. Piata unitatilor de cazare a avut venituri de 9,4 miliarde lei in 2022, cel mai inalt nivel inregistrat de piata locala, informeaza Mediafax.Valoarea voucherelor emise…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, luni, in emisiunea Jurnal de seara, de la Digi24, ca Ministerul pe care il conduce are nevoie in luna octombrie, doar pe partea de cofinanțare pe Programul Operațional Infrastructura Mare, de 800 de milioane de lei. El spune ca a avut discuții cu ministrul…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…

- Guvernul ar urma sa discute, vineri, despre pachetul de modificari fiscale necesare pentru a reduce deficitul bugetar. Printre acestea se numara majorari de taxe, precum si desființarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, in paralel cu reducerea cheltuielilor din ministere. Aceste masuri sunt luate…