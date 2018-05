Stiri pe aceeasi tema

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un proiect de lege pentru „instituirea schemei de ajutor de stat pentru constructia de locuinte de serviciu”.

- Circa 100 de salariati din muzee au protestat sambata, timp de doua, in fata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nemultumiti de nivelul de salarizare si de conditiile de munca. Acestia au purtat tricouri inscriptionate "Angajat intr-un muzeu. #Exist. Muzeele nu sunt cultura de rangul 3!"…

- Printr-o scrisoare deschisa inaintata lui Toader, Sindicatul National SINPEN2016 de la Poarta Alba sustine ca agentii de serviciu nu sunt schimbati din posturi pe durata a 12-13 ore. "La nivelul Penitenciarului Constanta - Poarta Alba exista nemultumiri ale personalului in ceea ce priveste…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Valer Zetea a inceput munca dupa mini-vacanta de Paste in forta la Bucuresti. Oficialul a avut cateva intalniri cu reprezentanti ai Guvernului, dar si din ministere. “Am inceput munca dupa mini-vacanta de Paste in forta la Bucuresti… 1. Am avut o…

- Investitorii romani și straini sustin ca forța de munca din țara este insuficienta, iar birocrația ramane in continuare o piedica, in comparație cu alte locații din Europa unde desfașoara activitați. Datele se regasesc in cel mai recent studiu realizat de Consiliul Investitorilor Straini (FIC), despre…

- Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, ...

- Lipsa fortei de lucru calificate a devenit o problema existentiala pentru companiile din intreaga Germanie, acestea incepand sa ofere beneficii variate, de la locuinte ieftine la platouri cu carnati, pentru a atrage muncitori, scrie Bloomberg.

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…