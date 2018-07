Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi o schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita in vederea producerii carnii de porc. Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru acest an, este de 4,6 milioane lei, in limita sumelor…

- Ministerul Agriculturii a lansat un program de ajutor de minimis pentru susținerea crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița. Practic, acest ajutor inseamna transferul cu titlu gratuit, de la furnizori de astfel de material genetic, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De curand au fost aduse unele modificari in programul de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita. Astfel, s-a decis ca acesta sa fie deschis permanent pentru inscriere. S-a luat in considerare faptul ca pe parcursul programului, crescatorii pot deveni ei insisi furnizori…

- Primele efecte ale programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita s-au facut deja resimtite, dupa ce in cursul zilei de ieri au fost livrati in mod gratuit primii purcelusi din rasa Mangalita, unui crescator din judet. Programul lansat de Guvern la inceputul anului ...

- Guvernul a decis, joi, prelungirea pana la 15 iunie a perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spatii protejate, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Pe ordinea de zi suplimentara a fost o initiativa venita de la Ministerul Agriculturii, este de fapt o prelungire a…

- Primele tomate ale producatorilor agricoli autohtoni inscrisi in programul de sprijin guvernamental au aparut in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Acest proiect a fost girat de Liviu Dragnea și Petre Daea, cei care au…

- Surpriza neplacuta pentru vasluienii care sperau sa primeasca purcei gratis din rasele Mangalița și Bazna. La incheierea perioadei de inscriere, cererea de suine a fost mult peste ceea ce au oferit crescatorii autorizați care au dorit sa intre in programul național. Pana pe 16 aprilie, cei interesați…

- 16 aprilie a fost ultima zi pana la care carasenii si-au putut depune cererile de inscriere in cadrul Programului adresat crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita. Pentru depunerea documentelor necesare inscrierii in cadrul programului, oamenii au avut la dispozitie 90 de zile.…