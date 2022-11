Bani curați murdari.Cât poluează magnații lumii Investițiile a 125 de miliardari produc 393 de milioane de tone metrice de emisii de dioxid de carbon in fiecare an, potrivit unui raport realizat de Oxfam. Aceasta reprezinta echivalentul producției de CO2 a intregii Franțe și face ca emisiile anuale ale miliardarului mediu sa fie de un milion de ori mai mari decat cele […] The post Bani curați murdari.Cat polueaza magnații lumii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

