- Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au finalizat procesul de examinare a banilor, depistați și ridicați in cadrul perchezițiilor, efectuate la 9 martie 2023, in cauza penala privind finanțarea ilegala a Partidului Politic ȘOR.

- In mod tradițional, echipa Partidului „ȘOR” le-a surprins in mod placut pe femeile din mai multe localitați din raioanele din țara, dar și din capitala, cu ocazia zilei de 8 Martie. Reprezentanți ai formațiunii le-au imparțit doamnelor și domnișoarelor flori, dulciuri și ilustrate cu mesaje de felicitare.

- „Guvernarea apeleaza la cele mai lașe metode pentru a zadarnici mitingul pașnic de astazi, de la ora 13:00, din fața Parlamentului, la care sunt așteptați toți cetațenii nemulțumiți de facturile mari pentru gaze, energie termica și electrica. Noi insa nu ne vom opri, pana cand guvernarea va plati facturile…

- Situația din Republica Moldova s-a inrautațit din cauza incompetenței gruparii obscure de la guvernare, a acțiunilor și deciziilor antinaționale și antipopulare pe care le iau cei din PAS și Maia Sandu, nu din cauza razboiului din Ucraina, așa cum incearca guvernanții sa ne convinga. De aceasta parere…

- Partidul „Șor” condamna atacurile repetate ale guvernarii PAS la adresa principiului neutralitații permanente a Republicii Moldova prevazut in Constituție. Totodata, formațiunea lui Ilan Șor indeamna actuala guvernare sa-i cheme pe cetațenii Republicii Moldova la un referendum republican constituțional…

- In recenta sa vizita din Romania, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-ar fi intalnit cu reprezentați ai Serviciului Roman de Informații și ai altor structuri speciale din alte țari, ea fiind informata de catre aceștia despre cazurile de corupție mare și despre realitațile din Republica…

- Drepturile lui Ilan Șor la un proces echitabil in Republica Moldova sunt incalcate flagrant in Republica Moldova. Despre asta au declarat astazi avocații președintelui Partidului „Șor”, intr-o conferința de presa. Ei au reclamat ca justiția capturata ii impiedica sa-și desfașoare activitatea in mod…

- „Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), de a suspenda licența de emisie a șase posturi de televiziune din Republica Moldova este cel mai mare atentat la libertatea de exprimare”. Cu o astfel de reacție a venit liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor. Potrivit lui, prin aceasta decizie, „PAS…