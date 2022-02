Bani aruncați. Guvernul cumpără cantități masive de seruri anti- Covid pentru copii Guvernul a ramas setat pe strategia lui Florin Cițu, din noiembrie 2021, care prevedea pentru acest an vaccinarea anti-Covid a 20% dintre cei aproape 1,4 milioane de copii cu varste intre 5 și 11 ani. Reticența fața de injectarea copiilor se manifesta in toata lumea, nu numai in Romania, astfel ca, pana in acest moment, […] The post Bani aruncați. Guvernul cumpara cantitați masive de seruri anti- Covid pentru copii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

