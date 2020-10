Stiri pe aceeasi tema

- Barbati, femei si chiar copii, dupa ce devin majori, ”nimeni nu scapa” de pedeapsa cu moartea in Iran, unde 190 de oameni au fost executati in primele noua luni ale lui 2020, denunta joi, intr-un raport, Federatia Internationala a Drepturilor Omului (FIDH), relateaza AFP.

- Cel mai mare jaf petrecut vreodata intr-o tara comunista s-a transformat intr-o pelicula de mare succes. Fillmul romanesc ai carui actori au fost condamnati la moarte si executati inainte de lansarea acestuia ramane un caz unic in istorie. Jaful Bancii de stat a Romaniei, moment istoric 28 iulie 1959,…

- In Indonezia, cel puțin opt persoane care au refuzat sa poarte maști de protectie au fost trimise sa sape morminte pentru oameni care au murit din cauza Covid-19, anunta today.it, citand presa locala. Pedeapsa neobisnuita, scrie publicatia locala Jakarta Post, a fost pusa in practica in provincia Java…

- Administratia Prezidentiala marcheaza Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Cu prilejul celebrarii Zilei nationale pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, Palatul Cotroceni…

- Administratia Prezidentiala marcheaza duminica Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Cu acest prilej, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culoarea rosie, incepand cu ora 20,00, informeaza Presedintia.Si Palatul…

- Un cantareț din statul Kano din nordul Nigeriei a fost condamnat la moarte prin spanzurare pentru blasfemie impotriva profetului Mohamed, scrie BBC. Yahaya Sharif-Aminu, in varsta de 22 de ani, a fost acuzat de un tribunal Sharia ca a distribuit, in luna martie, pe WhatsApp o inregistrare video in care…