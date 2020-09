Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor unui incendiu provocat de o explozie intr-o moschee din afara capitalei Bangladeshului, Dacca, a crescut la 11, au anuntat sambata politia si mai multi medici, citati de dpa.

- Prima explozia s-a produs in fata unei piete publice de pe strada principala din Jolo, la circa 1.000 km sud de capitala Manila. Conform politiei, o motocicleta parcata langa un camion militar a explodat, provocand numeroase victime. Ulterior, presa filipineza a relatat despre o a doua explozie,…

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, luni, intre localitatile Horodnic si Galanesti, dupa ce autoturismul in care aflau a intrat intr-un sant, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au intervenit pompierii militari…

- Explozia uriasa care a devastat saptamana trecuta cartiere din capitala libaneza Beirut s-a soldat cu 171 de morti si peste 6.000 de raniti, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii din Liban.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integarii Europene al R. Moldova anunța ca din informațiile acumulate pana la moment, nu exista cetațeni moldoveni afectați de explozia de aseara din Beirut. In prezent este monitorizata cu prioritate situația, iar cu date actualizate vor reveni in cazul evoluțiilor…

- Libanul este in doliu dupa explozia uriasa care a avut loc in cursul zilei de ieri. Cel putin 78 de persoane au murit ieri, iar alte 4.000 au fost ranite, relateaza BBC. Conform unor surse libaneze, se pare ca explozia ar fi fost provocata de scinteile provenite de la sudura unei usi, astfel 2.750 de…

- Peste 40 de persoane au fost ranite vineri intr-o puternica explozie, intr-o fabrica de focuri de artificii, in Turcia, au anuntat autoritatile, precizand ca 150 de angajati se aflau in instalatie la momentul exploziei, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Franța are un nou premier.…